Evde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu Hacı Ahmed Muhammedi'ye ait tek katlı evden alevler ve dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri tarafından evin içinde bulunan 5 kişi tahliye edildi. Alevlere teslim olan ev ve bahçesinde bulunan otomobil itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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