Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre yangın, Malazgirt Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden K.G’ye ait olan evin elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken evde bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi.