Alınan bilgiye göre yangın, Malazgirt Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 2.katında ikamet eden K.G’ye ait olan evin elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken evde bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi.Kaynak: PHA
Evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Adıyaman’da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
25 Ekim 2022 Salı 17:32
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