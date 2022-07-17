Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre yangın, Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Doğan Konaç’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.