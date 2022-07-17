Alınan bilgiye göre yangın, Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Doğan Konaç’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.Kaynak: PHA
Evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Adıyaman’ın Besni ilçesinde evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
17 Temmuz 2022 Pazar 22:47
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