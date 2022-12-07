Evde cephanelik çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından R.S'ye ait adreste tabanca ve tüfek olduğu bilgisi aldı. Jandarma ekipleri tarafından adreste yapılan aramada tabanca, kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken R.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.