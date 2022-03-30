Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.206,50
ALTIN
900,29
DOLAR
14,61
STERLİN
19,15
EURO
16,22

Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

Adıyaman’da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin eski kocasını öldüren şahıs, cinayette kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

30 Mart 2022 Çarşamba 01:34
15 Okunma
Eşinin eski kocasını vurarak öldürdü

Adıyaman’da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin eski kocasını öldüren şahıs, cinayette kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z., isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (24) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla’ya ateş etti. Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z., isimli şahıs ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da tartıştığı kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdü - Videolu Haber
Adıyaman’da tartıştığı kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdü - Videolu Haber
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı - Videolu Haber
Asansörde sıkışan işçi yaralandı - Videolu Haber
Asansörde sıkışan işçi yaralandı - Videolu Haber
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı - Videolu Haber
Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı - Videolu Haber
Direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı - Videolu Haber
Direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı - Videolu Haber
Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş son yolculuğuna uğurlandı
Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü - Videolu Haber
Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü - Videolu Haber
Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti
Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti
Vali Çuhadar, yaralıları ziyaret etti
Vali Çuhadar, yaralıları ziyaret etti
Öğretmen servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 7 yaralı
Öğretmen servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 7 yaralı
Kaşla göz arasında çaldı
Kaşla göz arasında çaldı
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
İklimlendirme sistemiyle yetiştirilen uyuşturucu atölyesine operasyonu - Videolu Haber
İklimlendirme sistemiyle yetiştirilen uyuşturucu atölyesine operasyonu - Videolu Haber
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılığına 1 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılığına 1 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 42 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 42 gözaltı
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Havuza düşen sansarı itfaiye ekipleri kutardı
Havuza düşen sansarı itfaiye ekipleri kutardı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Otomobiller kavşakta çarpmıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Otomobiller kavşakta çarpmıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda yayla evi kundaklandı
Gölbaşı'nda yayla evi kundaklandı
Adıyaman'da iş yeri kurşunladı - Videolu Haber
Adıyaman'da iş yeri kurşunladı - Videolu Haber
Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı
Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı
Gölbaşı'nda sahte içkiye 1 tutuklama
Gölbaşı'nda sahte içkiye 1 tutuklama
Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Videolu Haber
Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Videolu Haber
Adıyaman’da yollar buz tuttu
Adıyaman’da yollar buz tuttu
Adıyaman’da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi
Adıyaman’da soğuk hava yolları buz pistine çevirdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim