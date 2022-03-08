Eşini sokak ortasında öldüren koca: Gururuma dokundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeynal Yücel ise, 2 yıl önce eşinin boşanmak isteyip ayrı eve taşındığını ancak kendisinin boşanmak istemediğini söyledi.

Eşi Remziye Yücel'in açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu ve bu durumun kendisinin gururuna dokunduğunu ifade eden Zeynal Yücel, amacının eşini öldürmek olmadığını yaralayıp korkutmak olduğunu söyleyerek, "Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu. Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum. Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Bende dayanamadım amacım vurmak değildi yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum''dedi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: PHA

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