Eşini öldüren zanlı adliyede

Adıyaman’da, boşanma davası öncesinde eşi Canan Işık’ı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.
Önceki akşam Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 111 Sokak içerisinde 2 çocuk annesi Canan Işık (25) boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Işık’ın bıçak darbeleriyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen bu dehşet verici olay sonrasında olay yerinden kaçan cinayet zanlısı koca, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.Kaynak: iha