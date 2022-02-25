Ergüder Adıyaman'daki narkotik olaylarını değerlendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019, 2020 ve 2021 yılları arasında gerçekleşen narkotik olaylarındaki müdahale sayılarını paylaşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 2019 yılında 432, 2020 yılında yüzde 118 artış ile 940 ve 2021 yılında ise yüzde 27 artış ile 1193 olduğunu açıkladı.

2019 yılında 652, 2020 yılında 1418 ve 2021 yılında 1538 olduğu ve 2019-2020 yüzde 118 artış sağlandığını belirten Ergüder,"2019-2020-2021 yıllarında kent genelinde yapılan operasyon çalışmalarda istatiksel çalışmalarımıza bakıldığında; 2019 yılında 432, 2020 yılında yüzde 118 artış ile 940 ve 2021 yılında yüzde 27 artış ile 1193 olduğu görüldüğü, işlem yapılan şüpheli sayılarında 2019 yılında 652, 2020 yılında 1418 ve 2021 yılında 1538 olduğu ve 2019-2020 yüzde 118 artış gerçekleştiği, 2020-2021 yüzde9'luk artış görülmüştür."dedi.

2021 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 bin 14 araçta arama yapıldığını 246 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 34 şüphelinin ise tutuklandığını açıklayan Ergüder,"Tutuklu sayılarında ise 2019 yılında 66, 2020 yılında 87 ve 2021 yılında 109 olduğu ve 2019-2020 yüzde 31 artış gerçekleştiği, 2020-2021 yüzde 25'lik artış gerçekleşmiştir. "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" olarak, yapılan seminer sayısında 2020 yılında 30 iken 2021 yılında 213 olduğu ve yüzde 610'lık artış gerçekleştiği, eğitim alan katılımcı sayısında 2020 yılında 1330 iken 2021 yılında 6607 olduğu ve yüzde 397'lik artış gerçekleştiği, Narko Nokta kapsamında broşür dağıtımı sayısında 2020 yılında 1150 iken 2021 yılında 6020 olduğu ve yüzde 424 lük artış gerçekleşmiştir. Önleme faaliyetleri kapsamında; Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılında yapılan çalışmalar neticesinde kontrol edilen 2145 araçtan 130 unda suç unsuru tespit edilmiş, 246 şüpheli şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 34 şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır."şeklinde konuştu.

Yıl bazında yakalanan uyuşturucu istatistiğine de değinen Ergüder,"2021 yılında bu yakalamalar 13.446,47 gram Esrar maddesi, 7.108,10 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 3.412,13 gram Metamfetamin maddesi, 528,07 gram Eroin maddesi, 1977 adet Sentetik Ecza(hap), 440 kök Hint Keneviri Bitkisi, 166 adet Captagon(hap), 147 adet Ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde özellikle uyuşturucuyla mücadelede ulaşmış olduğumuz bu noktada operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi 7/24 esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz." Dedi.