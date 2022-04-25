Engelli kayıp gençten 356 gündür haber alınamıyor

Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 10 Mart 2020 tarihinde ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada Taceddin Taşdak bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri aramalarını sonlandırırken zihinsel engelli Taceddin Taşdak’dan 356 gündür haber alınamıyor.