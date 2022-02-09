Elektrikli bisikletten düşen genç yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Erkan B. İdaresindeki elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.