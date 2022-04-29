Elektrikli bisikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Mumammed Elrezik yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı. Kazada Mumammed Elrezik ve yolcu koltuğunda bulunan Abdullah Elrezik yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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