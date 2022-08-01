Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Yenisanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Karayolları Kavşağı yakınlarında 3 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik trafosu patlayarak alev aldı. Patlama ve alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde giriş ve çıkışları yaya ve araç trafiğine kapatılırken, itfaiye erleri, tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından çevrede vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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