Elektrik akımına kapılan işçinin feci sonu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir halı sahanın çatı tamirini yapan Cemil Aslancan (35) çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. 3 metre çatının üstünde kalan işçiyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aslancan’ı çatının üstünden indirdi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslancan ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aslancan’ın cansız bedeni morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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