Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapılacak olan batı çıktı çalışmalarında şehir için tabelalarını vinç ile kaldırılması sırasında vinç üzerindeki tabelanın yüksek gelirim tellerine temas etti. Etmesi üzerine tabelaların alt kısmında çalışan Nizamettin Bölükbaşı akıma kapılarak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından il müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Nizamettin Bölükbaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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