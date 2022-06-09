Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa A., çalıştığı esnada elinde bulunan demir çubuk elektrik tellerine temas ederek akıma kapıldı. Mustafa A'nın elektrik akımına kapıldığını görenlerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.