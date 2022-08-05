Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Yapımı devam eden inşaatta çalışan Rıfat Arslan (43), inşaatın asansör halatına temas etti. Elektrik akımına kapılarak, ağır yaralanan Rıfat Arslan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rıfat Arslan'ın, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Arslan'ın ölüm nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.