Elektrik akımına kapılan çocuk Şanlıurfa’ya sevk edildi

Alınan bilgiye göre olay, 5 gün önce Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Orhan Göçer’e ait olan 2 katlı evin çatı katında oyun oynayan Hasan Figen (15) eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş (16) arkadaşını kurtarmak isterken iki arkadaş elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından çocuklara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Figen hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ahmet Sivritaş ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.