Elektrik akımına kapılan 3 çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İnönü İlkokulunda Muhammet Enes Yılmaz,(8) Elif Dönmez (9) ve Fatih Sırat (8) okul bahçesinde bulunan güvenlik görevlisinin kullandığı kulübeye çevresinde oyun oynadıkları esnada akıma kapıldılar. Akıma kapıldığını gören görevliler, kulübede elektrik kaçağı olduğu fark ederek, elektrik akımını kestiler. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan 3 çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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