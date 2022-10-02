Elektrik akımına kapılan 2 çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde Orhan Göçer’e ait olan 2 katlı evin çatı katında oyun oynayan Hasan Figen (15) eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş (16) arkadaşını aşağı çekmesi üzerine iki çocuk elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından çocuklara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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