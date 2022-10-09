Elektrik akımına kapılan 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Taşlıyazı köyünde meydana geldi.

Bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra elektrik direğinde akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Yere düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Emiroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emiroğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.