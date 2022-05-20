El-Kaide üyesi olduğu iddia edilen şahıs yasa dışı yollardan ülkeye girerken yakalandı

El-Kaide terör örgütü üyesi olmaktan aranan bir kişi, Hatay üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmek isterken yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü El-Kaide üyesi olduğu iddiasıyla aranan H.A., yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının 2017 yılı tarihli soruşturma dosyası nedeniyle araması olan fakat 2018 yılından beri yurt dışında olduğu belirlenen şahıs, Suriye’den Türkiye’ye girerken yakalandı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan şahsın Adıyaman’daki ikametinde de arama yapıldı. Sorgulamasının ardından şahıs ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha