Ehliyet sınavında kopya operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışanlara yönelik Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suzan ve Abdul Hekim Bilgi Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavında kopya çekileceği bilgisi aldı. Ekipler tarafından sınava giren M.H., sınav esnasında üzerinde gizlenmiş ses ve görüntü sistemi ile suç üstü yakalandı. Polis tarafından yakalanan şüpheli sınav çevresinde iletişimde olduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda N.Ş., A.Ç. ve H.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler düzeneklerle birlikte sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.