Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mara ve Musa Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda şüpheli görülen kişilerin pasaport ve kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı. Yapılan denetimlerde, şüpheli görülen kişilere kimlik ve pasaport kontrolleri ve oturum izinleri olup olmadığına bakıldı. Gerçekleşen uygulamada drone ile destek alındı.