Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.593,17
ALTIN
982,59
DOLAR
16,48
STERLİN
20,85
EURO
17,73

(Düzeltme) Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

02 Haziran 2022 Perşembe 13:02
20 Okunma
(Düzeltme) Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde, terör örgütü PKK’ya finansman sağladıkları iddia edilen S.G., ile H.G., isimli 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 katlı inşaatta halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı - Videolu Haber
9 katlı inşaatta halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı - Videolu Haber
Binanın tepesinde ölüm kalım mücadelesi verdi
Binanın tepesinde ölüm kalım mücadelesi verdi
Narkotik ekiplerinden okul önlerinde sıkı denetim - Videolu Haber
Narkotik ekiplerinden okul önlerinde sıkı denetim - Videolu Haber
Oyun oynadığı esnada düşen çocuk yaralandı - Videolu Haber
Oyun oynadığı esnada düşen çocuk yaralandı - Videolu Haber
PKK'ya finans desteği sağladığı öne sürülen 2 şüpheli serbest bırakıldı - Videolu Haber
PKK'ya finans desteği sağladığı öne sürülen 2 şüpheli serbest bırakıldı - Videolu Haber
Kuyuya düşen yavru keçi AFAD tarafından ekipleri kurtardı
Kuyuya düşen yavru keçi AFAD tarafından ekipleri kurtardı
Uyuşturucuya 2 tutuklama
Uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Adıyaman'da dere yatağında yangın
Adıyaman'da dere yatağında yangın
Madde bağımlılarının saldırısına uğradı: 1 yaralı
Madde bağımlılarının saldırısına uğradı: 1 yaralı
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Buğday tarlasında korkutan yangın - Videolu Haber
Buğday tarlasında korkutan yangın - Videolu Haber
Adıyaman’da PKK operasyonu: 2 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da PKK operasyonu: 2 gözaltı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 1 tutuklama
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 1 tutuklama
Adıyaman'da izinsiz akrep toplayan şüphelilere para cezası - Videolu Haber
Adıyaman'da izinsiz akrep toplayan şüphelilere para cezası - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da PKK üyelerine operasyon: 2 gözaltı
Adıyaman'da PKK üyelerine operasyon: 2 gözaltı
Otomobildeki uyuşturucuya 2 tutuklama
Otomobildeki uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
Park halindeki otomobile çarpan sürücü yaralandı - Videolu Haber
Park halindeki otomobile çarpan sürücü yaralandı - Videolu Haber
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Kahta’da virajı alamayan otomobil devrildi: 1 yaralı
Kahta’da virajı alamayan otomobil devrildi: 1 yaralı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Gölbaşı’nda uyuşturucuya 1 tutuklama
Gölbaşı’nda uyuşturucuya 1 tutuklama
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Videolu Haber
Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Videolu Haber
Otomobil çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobil çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Huzur 02 Genel Asayiş' uygulaması
Adıyaman'da 'Huzur 02 Genel Asayiş' uygulaması
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Videolu Haber
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Videolu Haber
Kahta’da hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı
Kahta’da hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim