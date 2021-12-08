Düştüğü esnada ateş alan tüfekten yaralandı

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çatbahçe köyünde meydana geldi.

Köyde çobanlık yapan Kadir Aydın, Tepebaşı mevkiinde hayvanları otlattığı esnada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Düştüğü esnada yaban hayvanlardan korunmak için yanında getirdiği tüfek ateş altı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ayağına isabet eden Aydın, yakınlarına ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Aydın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine devam edilen Aydın'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA