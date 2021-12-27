‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, olay Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği 02 ZA 252 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve polis ekipleri tarafından kovalamaca yaşandı. Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.K. ile G.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.