Dumandan etkilenen çiftçi tedaviye alındı

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Maltepe Köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı boş arazide anızlar yandı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Mehmet T., (53) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA