Dolandırılacağını anlayınca polisten yardım istedi - Videolu Haber

Olay öğle saatlerinde Alitaşı Mhallesi’nde meydana geldi.Sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı bir numaradan Hasan Doğru’yu (35) arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı.Doğru’ya kendisi hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü bu soruşturmadan çıkarılması için 155 bin lirayı bir bankaya para yatırmasını istedi.

Bunun üzerine kendisini arayan kişinin polis olmadığını ve dolandırılacağını anlayan Doğru, devriye gezen polislerin yanına giderek yardım istedi.

Bu sırada Doğru’nun polislerle görüştüğünü anlayan telefondaki kişi, görüşmeyi sonlandırarak telefonu kapattı.

Doğru’nun görüştüğü polis ekibi de telefon dolandırıcılarına dikkat çekerek vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması uyarısında bulundu.

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