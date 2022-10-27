Doğalgaz şirketine silahlı saldırı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Girne Mahallesi’nde bulunan AKMERCAN Doğalgaz Dağıtım Şirketine ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, silahla ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan silahlı saldırıda kimsenin iş yerinde olmaması rahat bir nefes aldırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Meydana gelen olay sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırının olduğu esnada iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha