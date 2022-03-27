Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri Diyarbakır'dan Adıyaman'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, T.A., idaresindeki 02 AY 122 plakalı otomobil durduruldu. Hassas burunlu köpeğin de katıldığı aramada otomobilde 2 kilogram 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan T.A., C.K., P.K. ve H.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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