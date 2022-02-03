Diyarbakır’da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman’a getirildi - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmalarında, Diyarbakır İHD şube sekreteri Ferhat B.’in terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri Ferhat B’in Diyarbakır'daki evine ve İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ferhat B., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman’a getirildi. Adıyaman'a getirilen Ferhat B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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