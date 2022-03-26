Direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yücel idaresindeki 02 LE 102 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde iş yerini girdi. Durumu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Yasemin Yücel (40), Yusuf Yücel (9), Ahmet Yasin Yücel (6) ve Hanım Nur Yücel (12) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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