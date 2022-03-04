Dilencinin üzerinde 3 bin 745 lira çıktı

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon Atatürk Bulvarı’nda dilencilik yaparken yakalanan M.K., karakola götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K., üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 lira para tespit edildi. Tutanakla paralara el konulurken, M.K., hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.