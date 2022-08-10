Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Boğazözü köyünde meydana geldi.

Köy yakınlarında sürçüşü tespit edilemeyen 02 KD 452 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada Mustafa Taştan, (30) Kenan Taştan (36) ve Sinan Akar (33) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Taştan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taştan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.