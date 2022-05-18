Devrilen traktörde hayatını kaybeden İçli toprağa verildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi.

Tarladan dönen Abdülhamit İçli idaresindeki 02 FZ 205 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek, sulama kanalı duvarına çarparak devrildi. Devrilen traktör sürücüsü İçli, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen İçli, kurtarılamadı.

Toprağa verildi

Yeni Mezarlık Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Abdülhamit İçli, toprağa verildi.

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