Devrilen traktör sürücüsü öldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Abdülhamit İçli (43) idaresindeki 02 FZ 205 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalı çarparak devrildi. Kazada yaralanan İçli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Abdülhamit İçli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İçli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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