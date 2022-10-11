Devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa C. idaresindeki 02 ACH 060 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Zeliha C., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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