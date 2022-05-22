Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam Petrol Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen E.Y., idaresindeki 44 ADN 238 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sürücüsü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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