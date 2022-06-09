Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAU 825 plakalı otomobil yola çıkan çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Seyir halinde bulunan M.G., idaresindeki 02 DG 593 plakalı motosiklet otomobile çarpmamak için devrilmesi devrildi. Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.