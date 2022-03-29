Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAP 971 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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