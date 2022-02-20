Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen S.T., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından S.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan S.T'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :