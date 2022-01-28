Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Talaş idaresindeki 02 ABR 968 plakalı motosikletin buzlu yolda kayıp devrilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.