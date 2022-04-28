Devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Hakan Ödemiş (36) yönetimindeki 02 DF 792 plakalı kamyonet seyir halindeyken önüne çocukların çıkmasıyla sürücü çocuklara çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedip beton direğe çarpıp yoldan çıktı. Kazada sürücü ile birlikte aracın çarptığı Mahmut Göçan (15) ve Ramazan Sevinç (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.