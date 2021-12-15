Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Yavuz Kaya idaresindeki 34 KT 9194 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.