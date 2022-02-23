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Devrilen elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, devrilen elektrikli bisiklet üzerinde bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 17:26
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Devrilen elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Hacı Fehmi Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Abdullah Erazik idaresindeki elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada elektrikli bisiklet ve yolcu koltuğunda bulunan Ayşe Erazi ve Fadima Erazi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: PHA
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