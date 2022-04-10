Depremin ardından kurbağalar ortaya çıktı - Videolu Haber

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Kısa süren depremde can kaybı yaşanmadı.

Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurbağalar ortaya çıkmaya başladı.

Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde hareket halinde kurbağalar görünürken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kardeşiyle birlikte deprem sonrası yoğun olarak kurbağa gördüklerini belirten Mehmet Taşdemir,"Bu aksam iftar saatlerinde olan depremden sonra iftar yemeğinin ardından çay ocağında çayımızı içtik. Kardeşimle beraber dönüş yolunda kurbağaları gördük. Bizde yağmurun yağmasından dolayı olduğunu düşündük. Biraz dolaşalım dedik ama ilçe jandarma ve Balıkburnu Mahallesi arasında yoğun bir şekilde kurbağaların olduğunu gördük ve çoğu ezilmişti. Bunun depremden dolayı yahut depremin habercisidir diye haberci arkadaşlara haber verdik. Video ve fotoğraflarda da gördünüz gibi ve şu anda kurbağalar hepsi karayolların üzerinde harekat halindeler. İnşallah daha büyük bir deprem olmaz eğer olacaksa da en azından halkı bilgilendirmek adına haberci arkadaşlara bizde haber verelim dedim"dedi.

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