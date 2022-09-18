Deneme amaçlı bindiği motosikletle kayıplara karıştı

Alınan bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Sait Şahin’e ait satılığa çıkarttığı 02 ABU 627 plakalı motosikleti alacağını söyleyen şüpheli denemek amacıyla binmek istedi. Şahin, uzun süre motosiklet gelmeyince polis ekiplerini haber verdi. Olay yerin gelen polis ekipleri çevrede yapılan aramada sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı şüphelinin Mahmut Gazi Güneş’e ait tescilsiz motosikleti de aynı yöntemle alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.