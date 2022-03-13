Defineciler, kaçak kazı yapmak için tabela asmışlar - Videolu Haber

Karadağ Mevkii'nde kaçak yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada Roma dönemine ait tarihi kalıntılarda kaçak kazı yapıldığı saplandı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı yapı yapılan bölgede yaptığı incelemede Roma dönemine ait 3 kaya mezarın bulunduğu alanın kazılması için böyle bir tabelanın asılmış olabileceğini belirtti.

Yapılan kazı ve kaya mezarlar hakkına bilgi veren Alkan, "Tabelada 'Kimyasal atık yakma yeri' diye söylenmiş, fakat burada herhangi bir kimyasalın yakıldığına dair bulgu yok. Büyük ihtimalle buradan insanları uzak tutmaya çalışmışlar. Oradan da çeşitli kazılar yapmaya çalışmışlar. Tarihi, taşınmaz kültür varlıklarına çok ciddi derecede zarar vermişler. Bu oda mezar Perre Antik Kent nekropol alanında ki kaya mezarlarla benzer olmakla birlikte, Roma Dönemiyle tarihlenmektedir.” İfadelerini kullandı.

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