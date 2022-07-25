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Dağ keçisi avlayan şahsa 254 bin 200 TL ceza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan şahsa 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:42
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Dağ keçisi avlayan şahsa 254 bin 200 TL ceza

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dağ keçisini kaçak olarak avlayan şahsa 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Kahta ilçesinde kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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