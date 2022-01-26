Çocuğun üzerine kar dolu tentenin devrilme anı kameraya yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Musalla Mahallesi’nde meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından 40 santimin üzerinde kar yağışıyla birlikte üzeri karla dolu bulunan önündeki tente yoldan geçen Muhammed Taha Yücel'in üzerine devrildi. Büyük gürültüyle devrilen tentenin altında kalan Yücel'i görenler itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından tentenin altından çıkartılan Yücel, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karın ağırlığına dayanamayan tentenin Yücel'in üzerine devrilme anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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